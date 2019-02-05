9 февраля тульские стоматологии проведут день открытых дверей

Акция пройдет с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники в Туле, Щекино и Киреевске.

Дни открытых дверей пройдут по следующим адресам:

Тула, ул. Морозова, 2-а,

Тула, ул. Кутузова, 35-а;

филиал № 1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;

филиал № 6, Киреевск, ул. Ленина, 40.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.