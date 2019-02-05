9 февраля тульские стоматологии проведут день открытых дверей
Акция пройдет с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники в Туле, Щекино и Киреевске.
Дни открытых дверей пройдут по следующим адресам:
- Тула, ул. Морозова, 2-а,
- Тула, ул. Кутузова, 35-а;
- филиал № 1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
- филиал № 6, Киреевск, ул. Ленина, 40.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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