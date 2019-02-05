Погода в Туле 6 февраля: морозно и скользко

Фото из архива Myslo.

Температура воздуха по области днем – от - 6 до -1°С.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет снег (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм).

На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем от -6°С до -1°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.