Тульские приставы списали долг прямо с банковского счета должника

Фото из архива Myslo. По материалам пресс-службы УФССП по Тульской области.

На исполнении в отделе судебных приставов Ленинского района находилось исполнительное производство о взыскании с С. задолженности по налогам в размере 140 тыс. рублей.



Мужчина своевременно был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако мер по оплате налоговой задолженности не принимал.



Судебный пристав-исполнитель затребовал сведения о наличии у С. счетов в банках и кредитных организациях. Согласно поступившим ответам, за должником зарегистрирован счет, на котором находится сумма, которой хватит для погашения задолженности.



В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете. Таким образом, задолженность по налоговым платежам погашена.

