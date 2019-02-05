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Тульские приставы списали долг прямо с банковского счета должника
Фото из архива Myslo. По материалам пресс-службы УФССП по Тульской области.

Тульские приставы списали долг прямо с банковского счета должника

Задолженность туляка по налогам составляла 140 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов Ленинского района находилось исполнительное производство о взыскании с С. задолженности по налогам в размере 140 тыс. рублей.

Мужчина своевременно был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако мер по оплате налоговой задолженности не принимал.

Судебный пристав-исполнитель затребовал сведения о наличии у С. счетов в банках и кредитных организациях. Согласно поступившим ответам, за должником зарегистрирован счет, на котором находится сумма, которой хватит для погашения задолженности.

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете. Таким образом, задолженность по налоговым платежам погашена.
 

сегодня, в 08:00 −8
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