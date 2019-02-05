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Тульские учреждения снова получили сообщения о минированиях
Фото Сергея Старикова

Тульские учреждения снова получили сообщения о минированиях

По предварительной информации, содержание писем было аналогично тем, которые рассылались 30 января этого года

Вечером, 5 февраля, в Туле снова началась массовая проверка учебных и медицинских учреждений из-за анонимных электронных писем о минировании.
 
В частности, по словам очевидцев, специальные службы выезжали в МБОУ ЦО № 40 на ул. Бондаренко, Городскую больницу № 11 на ул. Чаплыгина и ряд других учреждений в разных районах города.
 

 
По предварительной информации, содержание писем было аналогично тем, которые рассылались 30 января этого года. К счастью, многие учреждения на момент получения сообщений уже не работали, либо закрывались, поэтому массовая эвакуация не проводилась.
 
На данный момент ни одно из нескольких десятков сообщений о минировании не подтвердилось.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Туле проводилась эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Гостиный двор». Также специальные службы проверяли торговые точки на проспекте Ленина и Красноармейском проспекте.

 

 
Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.
Автор: Сергей Стариков, вчера, в 23:18 +3
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