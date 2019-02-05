Тульские учреждения снова получили сообщения о минированиях

Фото Сергея Старикова

По предварительной информации, содержание писем было аналогично тем, которые рассылались 30 января этого года

Вечером, 5 февраля, в Туле снова началась массовая проверка учебных и медицинских учреждений из-за анонимных электронных писем о минировании.

В частности, по словам очевидцев, специальные службы выезжали в МБОУ ЦО № 40 на ул. Бондаренко, Городскую больницу № 11 на ул. Чаплыгина и ряд других учреждений в разных районах города.

рассылались 30 января этого года. К счастью, многие учреждения на момент получения сообщений уже не работали, либо закрывались, поэтому массовая эвакуация не проводилась. По предварительной информации, содержание писем было аналогично тем, которые. К счастью, многие учреждения на момент получения сообщений уже не работали, либо закрывались, поэтому массовая эвакуация не проводилась.

На данный момент ни одно из нескольких десятков сообщений о минировании не подтвердилось.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Туле проводилась эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Гостиный двор». Также специальные службы проверяли торговые точки на проспекте Ленина и Красноармейском проспекте.