Следователи рассказали тульским школьникам о борьбе с коррупцией

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники СУ СК России по Тульской области провели в общеобразовательных учреждениях региона встречи со школьниками, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией.

Следователи подготовили для подростков познавательные презентации, рассказали о положениях Конвенции ООН против коррупции и действующих нормах российского законодательства в этой сфере. Отдельно был рассмотрен вопрос о противодействии коррупции в следственном управлении.

Школьникам напомнили о телефонных линиях, организованных в следственном управлении:

телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8(4872)55-54-01,

телефон «Остановим коррупцию»: 8(961)151-03-32,

телефон доверия: 8(4872)56-95-53.

Эти линии работают круглосуточно: при поступлении сообщения дежурный сотрудник расскажет, как необходимо действовать в конкретной ситуации.

В пресс-службе ведомства отметили, что проводимые следственным управлением профилактические мероприятия положительно сказываются на формировании правосознания у школьников и повышении уровня их правовой грамотности.