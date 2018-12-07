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Следователи рассказали тульским школьникам о борьбе с коррупцией
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Следователи рассказали тульским школьникам о борьбе с коррупцией

Тематические мероприятия прошли в образовательных учреждениях региона.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области провели в общеобразовательных учреждениях региона встречи со школьниками, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией.

Следователи подготовили для подростков познавательные презентации, рассказали о положениях Конвенции ООН против коррупции и действующих нормах российского законодательства в этой сфере. Отдельно был рассмотрен вопрос о противодействии коррупции в следственном управлении. 

Школьникам напомнили о телефонных линиях, организованных в следственном управлении:

  • телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8(4872)55-54-01,
  • телефон «Остановим коррупцию»: 8(961)151-03-32,
  • телефон доверия: 8(4872)56-95-53.

Эти линии работают круглосуточно: при поступлении сообщения дежурный сотрудник расскажет, как необходимо действовать в конкретной ситуации.

В пресс-службе ведомства отметили, что проводимые следственным управлением профилактические мероприятия положительно сказываются на формировании правосознания у школьников и повышении уровня их правовой грамотности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:53 −7
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