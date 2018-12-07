Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело!»
Свои разработки представляют ученики мини-технопарков.
7 декабря в машиностроительном колледже им. Н. А. Демидова проходит региональный конкурс на лучшую презентацию мини-технопарков «Мысли смело!».
10 команд учеников мини-технопарков представят видеоролики своих проектов. Школьники привезли с собой десятки роботов, собранных вручную. Это роботы-уборщики, роботы-погрузчики, роботы-видеооператоры и даже роботы для автоматического полива огорода.
Обязательным условием конкурса является также рассказ-презентация деятельности технопарка.
Также на площадке машиностроительного колледжа проходят очный этап конкурса «Машины Голдберга» и онлайн-викторина «Включайся».
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