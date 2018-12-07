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В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело!»

Свои разработки представляют ученики мини-технопарков.

7 декабря в машиностроительном колледже им. Н. А. Демидова проходит региональный конкурс на лучшую презентацию мини-технопарков «Мысли смело!». 

10 команд учеников мини-технопарков представят видеоролики своих проектов. Школьники привезли с собой десятки роботов, собранных вручную. Это роботы-уборщики, роботы-погрузчики, роботы-видеооператоры и даже роботы для автоматического полива огорода.

Обязательным условием конкурса является также рассказ-презентация деятельности технопарка.

Также на площадке машиностроительного колледжа проходят очный этап конкурса «Машины Голдберга» и онлайн-викторина «Включайся».

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В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 1
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 2
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 3
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 4
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 5
В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело», Фото: 6
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +3
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