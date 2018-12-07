В Туле проходит конкурс роботов «Мысли смело!»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

7 декабря в машиностроительном колледже им. Н. А. Демидова проходит региональный конкурс на лучшую презентацию мини-технопарков «Мысли смело!».

10 команд учеников мини-технопарков представят видеоролики своих проектов. Школьники привезли с собой десятки роботов, собранных вручную. Это роботы-уборщики, роботы-погрузчики, роботы-видеооператоры и даже роботы для автоматического полива огорода.

Обязательным условием конкурса является также рассказ-презентация деятельности технопарка.

Также на площадке машиностроительного колледжа проходят очный этап конкурса «Машины Голдберга» и онлайн-викторина «Включайся».