В Тульском кремле начал работу Штаб по приему гостей Тульской области

В Штабе организован информационный центр. Здесь туристы всегда смогут получить самую актуальную информацию о достопримечательностях региона, мероприятиях и площадках проекта.

Кроме того, гости региона могут отправить понравившуюся новогоднюю открытку с тульской тематикой родственникам и друзьям в любую точку мира.

Штаб будет работать в течение всего проекта «Тула — новогодняя столица России» — с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. Для удобства туристов в регионе работает горячая линия — 8 (800) 301-71-71. Организовано дежурство волонтеров на городских пространствах.

Также 7 декабря начало свою работу «Туристическое такси», при заказе которого гости и жители Тулы могут не просто доехать до места назначения, но и совершить увлекательную экскурсию. Ее по пути следования проведет таксист-экскурсовод. При этом по цене поездка в туристическом такси ничем не будет отличаться от обычного.

Заказать «Туристическое такси» гости Тулы могут по телефону: (4872) 71-71-71.