В Тулу приехали северные олени

Фото Алексея Пирязева.

На Казанской набережной в Туле развернулось настоящее «Северное шоу». Туляков и гостей города встречают гости с Крайнего Севера.

7 декабря на Казанской набережной Упы и улице Металлистов началось «Северное шоу»: выступление танцевального коллектива, варган, мастер-класс по северным танцам, горловое пение, белый шаман, северный флешмоб.

Все желающие смогли прокатиться в оленьей упряжке и даже покормить этих милых и благородных животных. Олени очень любят черные и белые сухари (несладкие).

Туляков настоятельно просят фотографировать сохатых без вспышки и не трогать их за рога. Это может спровоцировать оленей вести себя агрессивно.

Под ритмичные удары бубна (на Чукотке его называют ярар) вместе с шаманом и «Етти-шоу» туляки и гости города исполнят специальный танец, чтобы все желания непременно сбылись!

Зрители могут побывать в яранге – традиционном жилище северных оленеводов. На интерактивной площадке всех гостей ждут традиционные игры Крайнего Севера: охота на моржа, рыбалка, эстафета на снегоступах и многое другое.

Также на площадке развернутся мастер-классы по народным северным танцам и игре на варгане.

«Северное шоу» продлится три дня. Начало 8 декабря – в 15.00, 9 декабря — в 11.00.



