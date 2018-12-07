В Тульском кремле открылась большая выставка-ярмарка новогодних сувениров

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

7 декабря в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось открытие Всероссийской выставки-ярмарки сувенирной продукции «Новогодних дел мастер».

Участников и гостей выставки приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила всех мастеров, которые откликнулись на приглашение нашего региона и приняли участие в выставке. Татьяна Рыбкина отметила, что инициативу проведения выставки поддержал и губернатор Алексей Дюмин.

«Это первая ярмарка в России, на которой представлены новогодние сувениры и рукоделие. Приятно, что это мероприятие проходит в рамках открытия масштабного проекта «Тула — Новогодняя столица России», — подчеркнула министр.

На выставке представлены уникальные новогодние сувениры и игрушки ручной работы, все желающие могут поучаствовать в мастер?классах. Всего в ярмарке принимают участие представители 17 субъектов Российской Федерации.

Новогодняя выставка-ярмарка продлится до 9 декабря.

Также сегодня в атриуме Тульского кремля начала свою работу гостиная Деда Мороза. Ее открытие сопровождалось концертной программой с участием Дедов Морозов и Снегурочек из разных регионов. Гостиная представляет собой кристальный светящийся дворец, в центре которого будет стоять хрустальный трон. В гостиной работают новогоднее кафе, зона мастер-классов и детская интерактивная зона.