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Туляков приглашают на День массового футбола

Туляков приглашают на День массового футбола

Праздник состоится в спорткомплексе ТулГУ в воскресенье, 9 декабря.

В воскресенье в областном центре пройдёт настоящий праздник для всех поклонников мини-футбола.

В рамках Чемпионата по мини-футболу Ассоциации мини-футбола Тульской области в Суперлиге пройдет главная игра первого круга.

На площадке сойдутся лидеры турнира по итогам 12 туров – команды «Мастер К» и «Экспресс офис». Матч пройдёт в спортивном комплексе ТулГУ (пр-т Ленина, 84, к. 1).

Начало в 14.00, вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
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