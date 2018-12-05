Туляков приглашают на День массового футбола

Праздник состоится в спорткомплексе ТулГУ в воскресенье, 9 декабря.

В воскресенье в областном центре пройдёт настоящий праздник для всех поклонников мини-футбола.

В рамках Чемпионата по мини-футболу Ассоциации мини-футбола Тульской области в Суперлиге пройдет главная игра первого круга.

На площадке сойдутся лидеры турнира по итогам 12 туров – команды «Мастер К» и «Экспресс офис». Матч пройдёт в спортивном комплексе ТулГУ (пр-т Ленина, 84, к. 1).