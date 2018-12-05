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Под Тулой столкнулись четыре легковушки

Под Тулой столкнулись четыре легковушки

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на дороге «Тула – Новомосковск», перед мостом через Упу, рядом с поселком Сергиевский столкнулись четыре машины – Peugeot, Opel, Hyundai и «Лада».

По предварительной информации, автомобили – участники трёх разных ДТП, произошедших за несколько минут. Одну из машин занесло, а затем в неё въехали три попутных автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал, в направлении Новомосковска серьезно затруднено движение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:18 +1
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