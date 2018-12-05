Алексей Дюмин проинспектировал новогоднее оформление Тулы

С 7 декабря на целый месяц Тула станет Новогодней столицей России. Как подготовлен к этому город, лично проверил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

5 декабря Алексей Дюмин в сопровождении главы администрации Тулы Евгения Авилова проверил готовность города к старту проекта «Тула – новогодняя столица России».

Свой обход губернатор начал от театра драмы, где установлены новые световые украшения.

- Тула станет новогодней столицей. Это требует определенных новых стандартов в оформлении города. Какие ресурсы были задействованы? - спросил Алексей Дюмин у главы администрации.

По словам Евгения Авилова, основные работы по оформлению города были завершены к 1 декабря:

- С нами сотрудничала Объединенная энергетическая компания (Москва), она разработала концепцию украшения центральных улиц, скверов и набережной. Компания оказала и материальную поддержку Туле, предоставив 350 световых элементов. Это помимо того, чем мы сами украшали город. В Туле появились интересные световые фигуры, тулякам и гостям нравится.

- Каким образом будет устраняться возможные нарушения в подсветке? Созданы ли дежурные бригады? - уточнил губернатор

- Все вопросы по подключению, содержанию и ремонту световых объектов возложены на МУП Тулгорсвет, выделены дежурные бригады для проведения мониторинга состояния и ремонта объектов, - заверил Евгений Авилов.

У театра драмы Алексей Дюмин пообщался с участником проекта «Туристическое такси», которое начнет работать в Туле с 7 декабря.

Владимир Анатольевич Парфенов имеет 30 лет стажа, а начинал работать еще в тульском таксопарке. И, по его словам, знает город как свои пять пальцев. И многое может рассказать про любимый город интересного и полезного.

- Хочу воспользоваться новогодним туристическим такси. Довезете меня до набережной? Сколько будет стоить поездка? - спросил губернатор.

Оказалось, что 150 рублей, причем цена не зависит от экскурсионного сопровождения.

Маршрут, правда, был непродолжительный. От театра драмы такси проехало по проспекту Ленина до ул. Советской, затем по ул. Фр. Энгельса, Менделеевской вдоль стен кремля, Никитской и Дзержинского - до кремлевского сквера.

После поездки Алексей Дюмин отметил, что узнал много нового об истории и достопримечательностях Тулы.

Тут глава региона проинспектировал новогоднее оформление Казанской набережной. В праздничные дни она станет одной из площадок для проведения мероприятий в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

На набережной остановились у новых каруселей. Они установлены по распоряжению правительства на внебюджетные средства.

Карусели для детей бесплатные. Алексей Дюмин попросил Авилова особое внимание обратить на эксплуатацию объекта.

- За эти карусели жители говорят огромное спасибо. Посмотрите, какие у детишек эмоции! Это дорогого стоит. Конечно, карусели – объект повышенной опасности, здесь предусмотрены ограждение и специальный обслуживающий персонал, - пояснил Евгений Авилов.

- Вам не холодно? – спросил губернатор ребят на карусели.

- Нет! - Хором ответили они. И, как положено воспитанным детям, сказали губернатору «спасибо» за карусели

По словам Авилова, карусель будет работать со вторника по воскресенье с 14.00 до 20.00, по понедельникам будет проводиться профилактика.

Алексей Дюмин пообщался с родителями и детишками.

- А как будет задействована тульская набережная? Здесь тоже должно быть весело, торговые точки с горячим чаем и сладостями должны быть, - сказал губернатор

По словам Авилова, здесь будут разные активности, например, катание на северных оленях – как в сказке про снежную королеву.

- Мы планировали сделать каток на Упе. Что говорит прогноз погоды – выполним обещание? - уточнил Алексей Дюмин.

- Пока лед недостаточный, всего 7 см, нужно 25-30. Это будет безопасно. Но мы рассчитываем, что зима будет настоящая, и тулякам удастся покататься по Упе на коньках, - пояснил Евгений Авилов.

- Но никакого риска быть не должно! - предупредил глава региона. - У нас в городе достаточно мест, где можно еще покататься на коньках – и в парках, и на площади Ленина.

По словам главы администрации Тулы, на площади Ленина установлена обновленная новогодняя елка, 60 новых 3-D элементов украшений, новая новогодняя арка. Ну и, конечно, каток. 7 декабря будет замечательное ледовое шоу с участием знаменитых российских фигуристов. Сейчас администрация решает вопрос с дополнительными местами для зрителей - чтобы все желающие смогли увидеть это шоу.

Губернатор дал указание Евгению Авилову тщательно проработать наполнение и улицы Металлистов.

Евгений Авилов сообщил, что здесь установили светящиеся канделябры, а поскольку наступающий год объявлен Годом театра, здесь смонтировали 12 стилизованных театральных арок.

- А еще обратите внимание на музыкальное сопровождение. Когда звучит веселая новогодняя музыка, и настроение совсем другое. Мы должны сделать все, чтобы туляки и гости почувствовали - они попали в новогоднюю сказку, чтобы им было весело, вкусно, уютно.

Алексей Дюмин отметил, что исторический центр города заметно преобразился. При этом необходимо обратить внимание на удаленные районы Большой Тулы, которые также нуждаются в благоустройстве, ремонте дорог и тротуаров. Некоторые работы уже запланированы на будущий год.

- Быть Новогодней столицей – это и большая честь, и большая ответственность. Все должно быть сделано на самом высоком уровне, чтобы создать у наших жителей и гостей ощущение настоящего праздника. Сегодня мы посмотрели оформление Тулы. Но подготовка этим не ограничивается. Важно совместно с органами правопорядка обеспечить максимальную безопасность людей в праздничные дни, - сказал Алексей Дюмин.

А где будет в Новогоднюю ночь тульский губернатор? Алексей Дюмин честно признался - вместе с туляками на главной елке города-героя.

- Приходите, будет весело! – пригласил он.