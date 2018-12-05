Поселок под Тулой без газа: ремонтные работы завершены
В АО «Газпром Газораспределение» заверили, что утечки газа не было зафиксировано.
В ночь на 5 декабря 246 домов поселка Майский остались без газа. Как сообщил Myslo прокурор Щекинского района, ситуацию с отключением ведомство взяло на контроль.
На данный момент известно, что ремонтные работы завершены, и дома поселка Майский начали вновь подключать к газовой сети.
Напомним, сегодня утром в редакцию Myslo обратился житель пос. Майский Щекинского района. Он рассказал, что примерно с 12 часов ночи дома в посёлке остались без газа.
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