Поселок под Тулой без газа: ремонтные работы завершены

В АО «Газпром Газораспределение» заверили, что утечки газа не было зафиксировано.

В ночь на 5 декабря 246 домов поселка Майский остались без газа. Как сообщил Myslo прокурор Щекинского района, ситуацию с отключением ведомство взяло на контроль. Причиной ЧП стала поломка оборудования в газораспределительном шкафу.

На данный момент известно, что ремонтные работы завершены, и дома поселка Майский начали вновь подключать к газовой сети.

Напомним, сегодня утром в редакцию Myslo обратился житель пос. Майский Щекинского района. Он рассказал, что примерно с 12 часов ночи дома в посёлке остались без газа.