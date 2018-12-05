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В Ясногорском районе Suzuki протаранил автобус Mercedes-Benz

В Ясногорском районе Suzuki протаранил автобус Mercedes-Benz

В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие на 6-м км автодороги «Новое Клейменово-Ясногорск-Мордвес» в Ясногорском районе случилось 4 декабря в 22.00.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительной информации, 50-летний водитель Suzuki Grand Vitara начал совершать обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Mercedes-Benz. 

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации он отказался. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:20 0
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