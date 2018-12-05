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В посёлке Майский Щекинского района 246 домов остались без газа
Фото kostroma.mk.ru

В посёлке Майский Щекинского района 246 домов остались без газа

Подача топлива прекратилась около полуночи 5 декабря.

В редакцию Myslo обратился житель пос. Майский Щекинского района. Он рассказал, что примерно с 12 часов ночи дома в посёлке остались без газа. Специалисты АО «Газпром Газораспределение» выехали на место сразу же, но до сих пор причина отсутствия топлива в домах не установлена.

- Я утром проснулся от того, что замёрз, — рассказывает Дмитрий. — Сначала подумал, что котел сломался. Но потом выяснилось, что отопления нет из-за отключения газа.

В пресс-службе Газпром Газораспределение подтвердили, что ночью в посёлке действительно произошло отключение, в результате чего 246 домов оказались без топлива. Отключение произошло автоматическое, но из-за чего пока не установлено.

«Утечки газа не обнаружено. Опасности для жителей нет. Специалисты сейчас выясняют, из-за чего сработала автоматическая система отключения. На это понадобится несколько часов», — уточнили в пресс-службе компании.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:47 +1
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