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Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Сегодня, 5 декабря, исполнилось 77 лет начала контрнаступления советских войск по Москвой и начала героической обороны Тулы.

На площади Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году».

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, суворовцами, кадетами и жителями города-героя Тулы цветы возложил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания.

Затем по площади Победы прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии.

сегодня, в 11:34 +4
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Люди
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Место
Тула

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