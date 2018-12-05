Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Сегодня, 5 декабря, исполнилось 77 лет начала контрнаступления советских войск по Москвой и начала героической обороны Тулы.
На площади Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году».
Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, суворовцами, кадетами и жителями города-героя Тулы цветы возложил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания.
Затем по площади Победы прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии.
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