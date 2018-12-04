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В Тульской области в тестовом режиме начал вещание второй мультиплекс цифрового телевидения

В Тульской области в тестовом режиме начал вещание второй мультиплекс цифрового телевидения

Вещание началось в семи населенных пунктах региона.

Тульский филиал РТРС (областной радиотелевизионный передающий центр) начал тестовую трансляцию второго мультиплекса — пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов цифрового телевидения.
 
Тестовая трансляция осуществляется в преддверие перехода на цифровое эфирное телевещание. Оно проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». Во второй мультиплекс входят десять обязательных общедоступных телеканалов: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
 
В Тульской области с ноября смотреть каналы второго мультиплекса в высоком качестве получили возможность жители Ефремова, Черни, Куркина, Волова, сел Архангельское (Каменский район), Липицы-Зыбино (Чернский район) и деревни Журишки (Кимовского район).
 
По словам директора тульского филиала РТРС Александра Шемякина, в период тестового вещания цифрового ТВ возможны кратковременные перебои с сигналом, связанные с настройкой оборудования.
 
Туляки могут получить справочную информацию по телефонам:
  • 8−800−220−20−02 федеральное предприятие «Российская телевизионная радиовещательная сеть» («РТРС»)
  • 8 (4872) 66-87-87 (доб. 111) — Центр консультационной поддержки Тульского филиала РТРС
Или на сайте смотрицифру.рф.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:25 +3
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