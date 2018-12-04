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Тульские таксисты стали экскурсоводами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские таксисты стали экскурсоводами

«Туристическое такси» начнет свою работу 7 декабря.

3 декабря двадцати тульским таксистам вручили сертификаты о прохождении экспресс-курса «Основы экскурсионной деятельности в Тульской области». Экскурсионное такси появится на улицах города 7 декабря в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России».

При заказе такого такси гости и жители Тулы смогут получить сразу две услуги: трансфер в нужную точку и экскурсию от таксиста-экскурсовода по пути следования.

20 водителей из ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси успешно прошли специальный курс. В него входили теоретические занятия-лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с гостями региона, а также практика с гидом по городу на автобусе. Итогом обучения стали экзамены в форме письменного тестирования и устного собеседования.

– Водители такси формируют первое впечатление гостей о городе, влияют на их выбор в пользу посещения того или иного места. Уверена, что благодаря им отдых туристов в гостеприимной Туле станет еще комфортнее! — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Заказать туристическое такси можно будет по телефону: 71-71-71. По ценовой политике такое такси ничем не будет отличаться от обычного. Экскурсия — это подарок пассажирам к Новому году.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:07 +1
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