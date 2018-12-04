5 декабря в Тульской области сработают сирены

Фото из архива Myslo.

5 декабря 2018 года с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут раздаваться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

– Просим население соблюдать порядок и спокойствие, прослушав передаваемые сообщения, убедитесь в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации специалисты ведомства просят жителей Тульской области сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.