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В Туле у пенсионера украли более миллиона рублей

В Туле у пенсионера украли более миллиона рублей

Злоумышленник попал в квартиру под предлогом проверки газового оборудования.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением о краже обратился 80-летний мужчина. По его словам, неизвестный под предлогом проверки газового оборудования зашел в его квартиру и украл деньги.

Пенсионер заявил, что у него пропали 990 тысяч рублей и 1500 евро.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется личность и местонахождение подозреваемого.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность, не впускать в дом незнакомых людей, а также обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно информировать органы внутренних дел по телефону 02 (102 — для мобильных операторов).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 +2
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