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В Алексине в лобовом столкновении пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине в лобовом столкновении пострадали два человека

Столкнулись «Лада Приора» и «Дэу Матиз».

3 декабря в 20.10 на 155-м километре автодороги М-2 «Крым» в Алексине 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, врезался во встречный «Дэу Матиз».

В ДТП пострадали 40-летний водитель иномарки и семилетний пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +1
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