В Алексине в лобовом столкновении пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 декабря в 20.10 на 155-м километре автодороги М-2 «Крым» в Алексине 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, врезался во встречный «Дэу Матиз».

В ДТП пострадали 40-летний водитель иномарки и семилетний пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве.