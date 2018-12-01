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Пожар в тульском ресторане «Пётр Петрович»: видео последствий происшествия
Фото Дмитрия Дзюбина и очевидца.

Пожар в тульском ресторане «Пётр Петрович»: видео последствий происшествия

На своей страничке ВКонтакте команда ресторана поблагодарила туляков за поддержку.

В редакцию Myslo очевидец прислал видео, на котором запечатлены последствия серьезного пожара, который случился вечером 30 ноября в тульском ресторане «Пётр Петрович».

О происшествии в «службу спасения» сообщили в 19:27. На месте работали 30 пожарных и 10 единиц техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 20:10, полностью потушили здание лишь в 23:29.

К счастью, никто не пострадал. Персонал и гостей заведения оперативно эвакуировали из здания ресторана.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, обрушилась кровля мансарды 3-го этажа, закоптились стены по всей площади мансарды, 1 и 2 этаж пролиты.

Команда «Петра Петровича» обратилась к тулякам на своей страничке ВКонтакте:

- Чтобы избежать всевозможных слухов и домыслов, мы, команда «Петра Петровича» хотим, чтобы вы получили информацию из первых уст. В причинах пожара предстоит разобраться, по предварительным данным его могло вызвать короткое замыкание. В момент возгорания в ресторане, как и положено, сработала пожарная сигнализация, светились пожарные выходы, сотрудники повели себя грамотно и оперативно, и все гости, а также мы сами вовремя и достаточно быстро эвакуировались из здания. Пострадавших нет — это самое главное.

Пока у нас нет понимания, чем может обернуться для нас эта история. Мы очень надеемся, что нам удастся восстановить всё, над чем мы работали последние 7 лет, к чему шли и стремились и чем, как мы надеемся, радовали вас.

Не станем скрывать, для нас всё произошедшее — большое несчастье, но мы стараемся держаться и надеяться на лучшее.

Мы хотим принести извинения всем гостям, чьи планы на сегодняшний вечер были нарушены. Никто не мог предвидеть такой ситуации. Но мы искренне благодарны, что вы адекватно восприняли произошедшее и следовали всем инструкциям наших сотрудников.

Также мы хотим поблагодарить всех, кто пишет нам и звонит со словами поддержки. Для нас это сейчас очень нужно и важно, нам очень приятно, что так много людей сопереживают нам и искренне за нас волнуются. Огромное спасибо, друзья. А кто злорадствует и даже в такой печальной ситуации находит повод полить нас грязью на некоторых ресурсах — бог вам судья. Но это очень странно, ребята. Ладно, не будем никого судить и лить слезы. Мы будем держать вас в курсе всех дальнейших новостей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +13
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