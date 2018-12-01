На Тулу надвигается снегопад

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря с 21.00 в регионе местами ожидаются сильный снег, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Такая погода сохранится на сутки.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При сильном снегопаде и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

снизьте скорость движения;

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

Перепады температуры периодически влекут за собой гололедицу. От падения на скользком льду не застрахован никто. Чтобы не пополнить ряды людей, пострадавших от неудачного падения, стоит прислушаться к советам специалистов. Они просты и вполне выполнимы.

Подготовьте нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким поверхностям ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную погоду, а также при работе на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на обледенелых поверхностях.