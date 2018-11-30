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Причиной пожара в тульском «Петре Петровиче» могло стать короткое замыкание
Фото из архива MySlo

Причиной пожара в тульском «Петре Петровиче» могло стать короткое замыкание

Таковы предварительные выводы сотрудников ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в ресторане «Пётр Петрович», расположенном в Центральном парке Тулы, тушат больше полутора часов. На месте работают девять расчётов ГУ МЧС России по Тульской области и три автолестницы, площадь возгорания – более 300 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На пожаре никто не пострадал, посетители и персонал были оперативно эвакуированы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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Место
Тулаулица ПервомайскаяЦПКиО имени Белоусова

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