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Причиной пожара в тульском «Петре Петровиче» могло стать короткое замыкание
Таковы предварительные выводы сотрудников ГУ МЧС России по Тульской области.
Пожар в ресторане «Пётр Петрович», расположенном в Центральном парке Тулы, тушат больше полутора часов. На месте работают девять расчётов ГУ МЧС России по Тульской области и три автолестницы, площадь возгорания – более 300 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На пожаре никто не пострадал, посетители и персонал были оперативно эвакуированы.
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