Причиной пожара в тульском «Петре Петровиче» могло стать короткое замыкание

Фото из архива MySlo

Пожар в ресторане «Пётр Петрович», расположенном в Центральном парке Тулы, тушат больше полутора часов. На месте работают девять расчётов ГУ МЧС России по Тульской области и три автолестницы, площадь возгорания – более 300 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На пожаре никто не пострадал, посетители и персонал были оперативно эвакуированы.