В центре Тулы загорелся ресторан «Пётр Петрович»: фото и видео

Фото Дмитрия Дзюбина

На месте работают несколько пожарных расчётов.

Как сообщают очевидцы, в тульском ЦПКиО имени Белоусова горит ресторан «Пётр Петрович». Судя по всему, возгорание началось в зоне, где расположена кухня и подсобные помещения.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на месте работают семь пожарных расчётов, персонал и посетители эвакуированы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.