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В центре Тулы загорелся ресторан «Пётр Петрович»: фото и видео
Фото Дмитрия Дзюбина

В центре Тулы загорелся ресторан «Пётр Петрович»: фото и видео

На месте работают несколько пожарных расчётов.

Как сообщают очевидцы, в тульском ЦПКиО имени Белоусова горит ресторан «Пётр Петрович». Судя по всему, возгорание началось в зоне, где расположена кухня и подсобные помещения.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на месте работают семь пожарных расчётов, персонал и посетители эвакуированы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.

Галерея
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 1
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 2
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 3
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 4
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 5
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 6
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 7
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 8
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 9
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 10
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 11
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 12
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 13
В Туле загорелся ресторан "Пётр Петрович", Фото: 14
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +6
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Место
Тулаулица ПервомайскаяЦПКиО имени Белоусова

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