Фото Дмитрия Дзюбина
В центре Тулы загорелся ресторан «Пётр Петрович»: фото и видео
На месте работают несколько пожарных расчётов.
Как сообщают очевидцы, в тульском ЦПКиО имени Белоусова горит ресторан «Пётр Петрович». Судя по всему, возгорание началось в зоне, где расположена кухня и подсобные помещения.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на месте работают семь пожарных расчётов, персонал и посетители эвакуированы. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются.
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