1 декабря стоматологи проверят туляков на рак

Фото из архива Myslo.

Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики.

1 декабря с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет День открытых дверей.

Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции пройдут по адресам:

Тула, ул. Кауля, 31;

Ясногорск, ул. Щербина, 4;

Ефремов, ул. Дачная, 4.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.