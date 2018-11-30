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1 декабря стоматологи проверят туляков на рак
Фото из архива Myslo.

1 декабря стоматологи проверят туляков на рак

Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики.

1 декабря с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет День открытых дверей.

Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции пройдут по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 31;
  • Ясногорск, ул. Щербина, 4;
  • Ефремов, ул. Дачная, 4.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:36 0
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