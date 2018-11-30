Фото из архива Myslo.
1 декабря стоматологи проверят туляков на рак
Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики.
1 декабря с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет День открытых дверей.
Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
Акции пройдут по адресам:
- Тула, ул. Кауля, 31;
- Ясногорск, ул. Щербина, 4;
- Ефремов, ул. Дачная, 4.
Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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