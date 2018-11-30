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В Туле появилась мемориальная доска Леониду Тихмянову
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

В Туле появилась мемориальная доска Леониду Тихмянову

Открытие состоялось в рамках празднования 100-летия комсомола.

30 ноября в Туле торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-майору Леониду Павловичу Тихмянову.

Доска установлена на здании Тульской объединенной технической школы им. Л. П. Тихмянова ДОСААФ России на ул. Тимирязева, 70. С 1963 по 1981 год Леонид Павлович был председателем организации.

Открытие состоялось в рамках празднования 100-летия комсомола. Решение об установке мемориальной доски было единогласно поддержано депутатами городской Думы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:41 +4
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