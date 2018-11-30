Фото пресс-службы Тульской городской Думы.
В Туле появилась мемориальная доска Леониду Тихмянову
Открытие состоялось в рамках празднования 100-летия комсомола.
30 ноября в Туле торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-майору Леониду Павловичу Тихмянову.
Доска установлена на здании Тульской объединенной технической школы им.
Открытие состоялось в рамках празднования 100-летия комсомола. Решение об установке мемориальной доски было единогласно поддержано депутатами городской Думы.
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