Фото из архива Myslo.
Зимой в Туле откроются 27 катков
Покататься на коньках и погонять шайбу на льду смогут жители всех округов областного центра.
При благоприятных погодных условиях на территории Большой Тулы зимой будут функционировать 26 катков (27-й – Губернский). Публикуем адреса всех катков.
На главной площади города будет функционировать Губернский каток. Режим работы: с 10.00 до 20.00.
В Советском территориальном округе:
- хоккейная коробка на пересечении Красноармейского пр-та, 40/ Ф. Смирнова, 7/ ул. Сойфера, 37;
- хоккейная коробка на ул. Ленина, 26 (территория ЦО № 23);
- хоккейная коробка на ул. Фрунзе, 15;
- хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
- каток на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
- хоккейная коробка на ул. Гоголевская, 94.
В Зареченском территориальном округе:
- ул. М. Горького, 14-20;
- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;
- пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;
- хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;
- хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, 21 б;
- хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;
- хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, 9 а;
- пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2 а.
В Центральном территориальном округе:
- каток «Тульская набережная»;
- хоккейная коробка на стадионе в пос. Петелино;
- хоккейная коробка на пересечении ул. Кауля, 11-а/ул. Новомосковская;
- хоккейная коробка на пр. Ленина, 67.
В Привокзальном территориальном округе:
- хоккейная коробка в пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-а;
- хоккейная коробка в с. Федоровка, ул. Шоссейная 9, 12;
- хоккейная коробка в пос. Рассвет 35;
- хоккейная коробка на ул. Седова, 27.
В Пролетарском территориальном округе:
- хоккейная коробка на набережной реки Упы;
- хоккейная коробка на ул. Металлургов, 22;
- хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23;
- хоккейная коробка в пос. Шатск, ул. Садовая, 14.
сегодня, в 15:24, 32 702 3
сегодня, в 14:35, 32 1071 2
сегодня, в 12:13, 19 503 1
вчера, в 17:50, 82 1285 3
Другие статьи по темам
Место