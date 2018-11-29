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Зимой в Туле откроются 27 катков
Фото из архива Myslo.

Зимой в Туле откроются 27 катков

Покататься на коньках и погонять шайбу на льду смогут жители всех округов областного центра.

При благоприятных погодных условиях на территории Большой Тулы зимой будут функционировать 26 катков (27-й – Губернский). Публикуем адреса всех катков.

На главной площади города будет функционировать Губернский каток. Режим работы: с 10.00 до 20.00.

В Советском территориальном округе:

  • хоккейная коробка на пересечении Красноармейского пр-та, 40/ Ф. Смирнова, 7/ ул. Сойфера, 37;
  • хоккейная коробка на ул. Ленина, 26 (территория ЦО № 23);
  • хоккейная коробка на ул. Фрунзе, 15;
  • хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
  • каток на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
  • хоккейная коробка на ул. Гоголевская, 94.

В Зареченском территориальном округе:

  • ул. М. Горького, 14-20;
  • хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;
  • пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;
  • хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;
  • хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, 21 б;
  • хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;
  • хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, 9 а;
  • пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2 а.

В Центральном территориальном округе:

  • каток «Тульская набережная»;
  • хоккейная коробка на стадионе в пос. Петелино;
  • хоккейная коробка на пересечении ул. Кауля, 11-а/ул. Новомосковская;
  • хоккейная коробка на пр. Ленина, 67.

В Привокзальном территориальном округе:

  • хоккейная коробка в пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-а;
  • хоккейная коробка в с. Федоровка, ул. Шоссейная 9, 12;
  • хоккейная коробка в пос. Рассвет 35;
  • хоккейная коробка на ул. Седова, 27.

В Пролетарском территориальном округе:

  • хоккейная коробка на набережной реки Упы;
  • хоккейная коробка на ул. Металлургов, 22;
  • хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23;
  • хоккейная коробка в пос. Шатск, ул. Садовая, 14.
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