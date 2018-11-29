Зимой в Туле откроются 27 катков

Фото из архива Myslo.

Покататься на коньках и погонять шайбу на льду смогут жители всех округов областного центра.

При благоприятных погодных условиях на территории Большой Тулы зимой будут функционировать 26 катков (27-й – Губернский). Публикуем адреса всех катков.

На главной площади города будет функционировать Губернский каток. Режим работы: с 10.00 до 20.00.

В Советском территориальном округе:

хоккейная коробка на пересечении Красноармейского пр-та, 40/ Ф. Смирнова, 7/ ул. Сойфера, 37;

хоккейная коробка на ул. Ленина, 26 (территория ЦО № 23);

хоккейная коробка на ул. Фрунзе, 15;

хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

каток на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

хоккейная коробка на ул. Гоголевская, 94.

В Зареченском территориальном округе:

ул. М. Горького, 14-20;

хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;

пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;

хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;

хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, 21 б;

хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;

хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, 9 а;

пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2 а.

В Центральном территориальном округе:

каток «Тульская набережная»;

хоккейная коробка на стадионе в пос. Петелино;

хоккейная коробка на пересечении ул. Кауля, 11-а/ул. Новомосковская;

хоккейная коробка на пр. Ленина, 67.

В Привокзальном территориальном округе:

хоккейная коробка в пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-а;

хоккейная коробка в с. Федоровка, ул. Шоссейная 9, 12;

хоккейная коробка в пос. Рассвет 35;

хоккейная коробка на ул. Седова, 27.

В Пролетарском территориальном округе: