Тульский молочный комбинат удостоен премии «Тульский бренд»
Премия присуждена по итогам голосования получившие высшую оценку жителей областной столицы.
28 ноября в столице региона объявили обладателей премии «Тульский бренд». В качестве жюри конкурса выступили сами туляки. В течение года жители города оружейников заполняли специальные анкеты, голосовали в интернете и отвечали на вопросы корреспондентов различных тульских изданий.
Премия учреждена по номинациям:
- «Оборонные предприятия»,
- «Финансы и страхование»,
- «Промышленные и производственные предприятия»,
- «Сельскохозяйственные предприятия»,
- «Пищевая промышленность»,
- «Строительство и реставрация»,
- «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»,
- «Транспортные услуги и автомобили»,
- «Медицина»,
- «Образование»,
- «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ»,
- «Развитие туризма».
По итогам были выбраны 50 компаний и 12 предприятий различных сфер и направлений. ОА «Тульский молочный комбинат» завоевал сразу две награды: за самые вкусные продукты в номинации «Продукты питания» и еще одну статуэтку в номинации «ТОП-5 лучших предприятий».
Награды победителю вручил заместитель председателя регионального правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.
Тульский молочный комбинат благодарит покупателей за доверие и признание.