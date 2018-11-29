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Тульский молочный комбинат удостоен премии «Тульский бренд»
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Тульский молочный комбинат удостоен премии «Тульский бренд»

Премия присуждена по итогам голосования получившие высшую оценку жителей областной столицы.

28 ноября в столице региона объявили обладателей премии «Тульский бренд». В качестве жюри конкурса выступили сами туляки. В течение года жители города оружейников заполняли специальные анкеты, голосовали в интернете и отвечали на вопросы корреспондентов различных тульских изданий.

Премия учреждена по номинациям:

  • «Оборонные предприятия»,
  • «Финансы и страхование»,
  • «Промышленные и производственные предприятия»,
  • «Сельскохозяйственные предприятия»,
  • «Пищевая промышленность»,
  • «Строительство и реставрация»,
  • «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»,
  • «Транспортные услуги и автомобили»,
  • «Медицина»,
  • «Образование»,
  • «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ»,
  • «Развитие туризма».

По итогам были выбраны 50 компаний и 12 предприятий различных сфер и направлений. ОА «Тульский молочный комбинат» завоевал сразу две награды: за самые вкусные продукты в номинации «Продукты питания» и еще одну статуэтку в номинации «ТОП-5 лучших предприятий».

Награды победителю вручил заместитель председателя регионального правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Тульский молочный комбинат благодарит покупателей за доверие и признание.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:59 +2
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