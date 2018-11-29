Тульский молочный комбинат удостоен премии «Тульский бренд»

28 ноября в столице региона объявили обладателей премии «Тульский бренд». В качестве жюри конкурса выступили сами туляки. В течение года жители города оружейников заполняли специальные анкеты, голосовали в интернете и отвечали на вопросы корреспондентов различных тульских изданий.

Премия учреждена по номинациям:

«Оборонные предприятия»,

«Финансы и страхование»,

«Промышленные и производственные предприятия»,

«Сельскохозяйственные предприятия»,

«Пищевая промышленность»,

«Строительство и реставрация»,

«Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»,

«Транспортные услуги и автомобили»,

«Медицина»,

«Образование»,

«Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ»,

«Развитие туризма».

По итогам были выбраны 50 компаний и 12 предприятий различных сфер и направлений. ОА «Тульский молочный комбинат» завоевал сразу две награды: за самые вкусные продукты в номинации «Продукты питания» и еще одну статуэтку в номинации «ТОП-5 лучших предприятий».

Награды победителю вручил заместитель председателя регионального правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Тульский молочный комбинат благодарит покупателей за доверие и признание.