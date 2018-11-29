Спустя 10 лет в Тверской области задержан подозреваемый в смерти 18-летней тулячки

Девушка с многочисленными телесными повреждениями была доставлена в больницу, но там скончалась.

Уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ было возбуждено в 2008 года.

«В августе 2008 года 18-летняя девушка была доставлена в одно из медицинских учреждений Заокского района Тульской области с многочисленными телесными повреждениями, от которых она впоследствии скончалась. В больницу ее привезли с территории санатория-курорта «Велегож» недалеко от входа в базу отдыха «Плетенка», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На первоначальном этапе предварительного расследования проведены все необходимые неотложные следственные действия: осмотр места происшествия, допрошены свидетели, сделаны экспертизы, была подключена полиция для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на это установить местонахождение подозреваемого не удавалось. В связи с чем уголовное дело неоднократно приостанавливалось.

Спустя десять лет, 29 ноября 2018 года подозреваемый в причастности к смерти девушки был задержан. Им оказался 30-летний молодой человек.

В его задержании участвовали оперативные сотрудники УМВД России по Тульской области совместно с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России. Мужчина был задержан оперативниками в городе Андреаполь Тверской области, после чего его доставили в следственный отдел для производства с ним следственных действий.

В настоящее время в Ясногорском МРСО СУ СК РФ по Тульской области с подозреваемым работает следователь следственного отдела, а также следователь-криминалист следственного управления, которые проводят с ним все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.