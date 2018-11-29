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Туляков с ограниченными возможностями приглашают бесплатно в музей оружия

Туляков с ограниченными возможностями приглашают бесплатно в музей оружия

1 и 2 декабря все экспозиции музея будут бесплатными для людей с ограниченными возможностями в рамках акции «Музей для всех!».

Посетители познакомятся с уникальной коллекцией огнестрельного и холодного оружия, посетят револьверную мастерскую, пройдут через окоп первой мировой войны, послушают истории виртуальных рассказчиков и увидят экспонаты Зала Славы российского оружия.


Фото из официального сообщества https://vk.com/armsmuseum

Акция «Музей для всех!» проходит по всей стране. Тульский музей оружия стал одним из 250 российских музеев, которые открыли свои двери для посетителей с особенностями ментального и физического развития. Её основная цель — привлечь внимание общества к важности равноправного участия всех людей в культурной жизни.

Акция проводится по инициативе Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), при активной поддержке Министерства культуры России, содействии фонда Сбербанка «Вклад в будущее», социального проекта «Колесо обозрения» и информационного портала «Культура.РФ».

Впервые акция была организована в 2017 году командой проекта «Инклюзивный музей», который призывает развивать доступную среду и расширять возможности участия людей с инвалидностью в музейных мероприятиях. В акции принимают участие музеи художественные, краеведческие, исторические, этнографические и народных промыслов.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:00 +2
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Тульский государственный музей оружия

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