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Сергей Судницын: «ОНФ – народное око, следящее за исполнением майских указов Президента»

Сергей Судницын: «ОНФ – народное око, следящее за исполнением майских указов Президента»

В Москве прошел съезд Общероссийского народного фронта. Основным вопросом стал народный контроль за исполнением «майских указов»

В Москве прошел съезд Общероссийского народного фронта. В этом масштабном мероприятии участвовала делегация от Тульской области.

– На съезд приехали сопредседатели, руководители исполкомов и представители региональных штабов – около пяти тысяч человек. Тульскую область представляли три сопредседателя – Михаил Глухов, Евгений Дронов, Владимир Гриценко и я, – рассказал Сергей Судницын, глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области. – Съезд собирался потому, что закончились полномочия членов Центрального штаба движения (они отработали пять лет – прим. ред.). Центральный штаб сложил свои полномочия, а съезд внес изменения в Устав, согласно которому теперь у нас пять сопредседателей Центрального штаба ОНФ.

– В новый состав Центрального штаба Народного фронта войдут неравнодушные люди, профессионалы в своих областях, которые отстаивают интересы простых людей, болеют за результат, активно участвуют в мониторинге ситуации. Они уже проявили себя и готовы более активно включиться в работу Движения, – заявила съезда сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Кстати, она сама, а также Александр Бречалов – политики, взрощенные Вячеславов Володиным, не вошли в новый состав центрального штаба, состав которого обновился почти на половину (54% членов – новички) и помолодел (средний возраст снизился с 56 лет до 49). Соцпредседателями Центрального штаба ОНФ избраны сразу пять новичков: директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, ответственный секретарь движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как пишет телеграм-канал АДЕКВАТ, «похоже, Володин, вслед за ЕР потерял и ОНФ. Все новые сопредседатели - люди непосредственно путинские. Рошаль, у которого есть возможность прямого общения с президентом. Шмелева и Когогин – возглавлявшие его предвыборный штаб. Комиссаров и Цунаева - продемонстрировавшие свои способности в организации кадров и волонтерской работе, и за это выделенные президентом. В целом подбор кадров соответствует приоритетам. Образование и патриотическое воспитание – Комиссаров, Шмелева, Цунаева. Здравоохранение - Рошаль. Промышленное развитие – Когогин. Интересно, что будет дальше, но вес ОНФ, скорее всего, серьезно возрастет».

– Лидер ОНФ Владимир Путин высоко оценил роль движения, работу общественного контроля по исполнению «майских указов», – прокомментировал Сергей Судницын. – Президент поставил новые задачи. ОНФ – это не бич, а народное око, которое смотрит цепко, но аккуратно. Ведь наша главная задача – чтобы те проекты, задачи и цели, которые поставил Президент, были воплощены в жизнь.

Об этом – о народном оке – заявил Владимиру Путину член центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль:

– Это – прямой инструмент демократии, в котором народ видит средство своей защиты, иногда последнее. Мы – народное око! И имеем право говорить вам правду, причем не только о хорошем, но и о плохом. Наша миссия – показать вам истинную ситуацию, и в том числе по выполнению Ваших указов.

Сам же президент сказал ОНФовцам:

– ОНФ – крайне важная для государства общественная структура, работающая напрямую от народа, имеющая возможность влиять на принимаемые властью решения и контролировать их реализацию. С вашей помощью, например, закрыли по стране 11 тысяч незаконных свалок. Именно вы контролируете состояние дорог, по факту зачастую сильно отличающееся от того, что написано в бумажках. Это – очень непростая работа, подчас требующая большого личного мужества. И ОНФ справляется с этими большими задачами.

На съезде лидер ОНФ поставил три основные задачи:

– Контроль за властью нужен всегда - без контроля со стороны общественных организаций работа органов власти не может быть эффективной. И осуществление такого контроля должно стать первым направлением вашей работы. Правда, в то же время власть нуждается и в вашей поддержке – и это второе направление. Третье же заключается в том, чтобы сподвигнуть граждан на местах к участию в нашей совместной работе. Как говорится - не жди перемен, твори перемены.

По словам Сергея Судницына, на съезде было представлено разработанное в ОНФ новое мобильное приложение «Народный контроль», которое уже скачали порядка двух тысяч человек. Это приложение позволит оперативно собирать информацию о том, насколько качественно исполняется на местах новый «майский указ» президента, как он влияет на жизнь простых людей и воспринимают ли они эти изменения.

– Современные цифровые технологии значительно упрощают и ускоряют проведение наших опросов, рейдов, мониторингов. И жители, скачав приложение, смогут принять участие в нашей работе, выступить экспертом по тем или иным вопросам, – пояснил Сергей Судницын.

вчера, в 22:30 −6
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