Погода в Туле 30 ноября: небольшая облачность, без осадков, до -8 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -14 до -19 градусов, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление выше нормы – 760-765 мм рт. ст.