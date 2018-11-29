Погода в Туле 30 ноября: небольшая облачность, без осадков, до -8 градусов
Синоптики обещают северо-западный ветер и повышенное атмосферное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -14 до -19 градусов, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление выше нормы – 760-765 мм рт. ст.
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