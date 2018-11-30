В Тульской области сгорел дом: погибли две женщины

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

30 ноября в 4.53 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дома на двух хозяев в с. Велье-Никольское в Чернском районе.

Через 6 минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 5.00.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 56-летней и 35-летней женщин.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.