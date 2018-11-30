Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области сгорел дом: погибли две женщины
Трагедия произошла ранним утром.
30 ноября в 4.53 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дома на двух хозяев в с. Велье-Никольское в Чернском районе.
Через 6 минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 5.00.
При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 56-летней и 35-летней женщин.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Причина пожара устанавливается.
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