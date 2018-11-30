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Страх перед начальником заставил туляка оплатить штраф
Фото из архива Myslo.

Страх перед начальником заставил туляка оплатить штраф

Наказание мужчина получил за езду в нетрезвом виде.

В отделе судебных приставов Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя штрафа за правонарушение по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Сумма штрафа составила 30 000 рублей.

Однако мужчина оплачивать штраф не торопился. Тогда судебный пристав предупредил должника, что направит постановление работодателю мужчины постановление об обращении взыскания на его заработную плату.

Испугавшись, что работодатель узнает о неоплаченном штрафе за езду в нетрезвом состоянии, мужчина незамедлительно оплатил задолженность в полном объеме.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:51 0
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