Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
Тульские спецназовцы провели полевые учения
Сотрудники Росгвардии отработали задачи по разведке и обезвреживанию преступников.
Тульские спецподразделения Росгвардии завершили полевой выход. Бойцы ОМОН и СОБР в ходе учений на практике совершенствовали профессиональные навыки и отрабатывали действия в различных условиях оперативной обстановки.
В рамках мероприятия росгвардейцы провели занятия по тактико специальной, огневой, топографической и инженерной подготовке. Завершился полевой выход тактико-специальными учениями.
Спецназовцы успешно отработали задачи по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в лесной местности и обезвреживанию условных вооруженных преступников.
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