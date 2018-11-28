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Тульские спецназовцы провели полевые учения
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские спецназовцы провели полевые учения

Сотрудники Росгвардии отработали задачи по разведке и обезвреживанию преступников.

Тульские спецподразделения Росгвардии завершили полевой выход. Бойцы ОМОН и СОБР в ходе учений на практике совершенствовали профессиональные навыки и отрабатывали действия в различных условиях оперативной обстановки.

В рамках мероприятия росгвардейцы провели занятия по тактико специальной, огневой, топографической и инженерной подготовке. Завершился полевой выход тактико-специальными учениями.

Спецназовцы успешно отработали задачи по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в лесной местности и обезвреживанию условных вооруженных преступников.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
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