Рейд в Туле: МЧС наведались к любителям зимней рыбалки

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 28 ноября, на прудах Центрального парка прошел рейд МЧС. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводили профилактические беседы с любителями зимней рыбалки.

Инспекторы пробурили лед, чтобы замерить его толщину. На водных объектах в парке ледяной покров сейчас составляет 15 см, но в некоторых местах он гораздо тоньше, около 7 см, а по берегам и вовсе имеются промоины.

Инспектор ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский рассказал:

Игорь Преображенский - Ненадежным является лед под снегом и сугробами. Также опасность представляют проруби и лунки, покрытые тонким слоем льда. Нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Перед выходом на лед необходимо проверить его толщину. Избегайте мест, где есть камыши, сточные воды, сломанные и поваленные деревья. Обращаю особое внимание родителей — ни в коем случае не выпускайте своих детей на лед без присмотра!

Кстати, самый опасный лед — весенний. Он не трещит перед расколом, а сразу ломается.

Во время рейда на пруду в Центральном парке рыбачили двое мужчин. Один из них рыбак с серьезным стажем — более 40 лет. Туляк не захотел представляться, но побеседовать не отказался.

Рыбак признался, что летом на свое хобби не остается времени из-за работ на даче. Зимой же рыбачить можно с раннего утра до позднего вечера. В этом году сезон зимней рыбалки мужчина открыл несколько недель назад.

За всю свою жизнь наш собеседник четырежды проваливался под лед. К счастью, эти инциденты заканчивались благополучно.

Оказывается, в парке хороший улов, можно поймать даже щуку. Но сегодня рыбак выловил всего несколько небольших окуньков.

Инспектор ГИМС провел профилактическую беседу с рыбаками. Им напомнили о правилах поведения на льду и как вести себя, если всё же провалился в водоем.

Очень важно, уходя на замерзший водоем, оставлять координаты родным — рассказать подробно куда пошли, с кем, взять мобильный телефон.

рекомендации перед выходом на лед

Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой. Опасные места, как правило, темнее остальных. Непрочен мутный лед, мало прозрачный и беловатый. Одним из самых опасных мест считается спуск на лед — в полосе его примыкания к суше часто бывают трещины. Особая осторожность нужна после снегопадов, когда под слоем снега не видны полыньи, проруби.

Безопаснее всего переходить по прозрачному льду, имеющему зеленоватый или синеватый оттенок, придерживаться проторенных дорожек и троп.

Переправляться лучше группой, соблюдая дистанцию друг от друга 5−6 метров.

Прочность льда можно проверить толстой палкой, достаточно ударить ей в одно и то же место 2−3 раза как можно дальше впереди себя. Не следует испытывать прочность ледяного покрова ударами ногой (а тем более прыгать!) — можно провалиться.

Лыжникам перед выходом на лед рекомендуется снять петли палок с кистей рук и лямку рюкзака с одного плеча, а также расстегнуть крепления лыж. Эти приготовления обеспечат свободу движений в случае неожиданного провала под лед.

Попав на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда. Ни в коем случае не делайте резких движений!

Можно лечь на живот и передвигаться по-пластунски.

Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.

что делать, если вы провалились в воду

Главное — не паниковать! Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы удержаться на поверхности. Сохраняйте самообладание. Попытайтесь, не обламывая кромку льда и не делая резких движений, выбраться на твердый лед.

Взобравшись на лед, двигайтесь лежа, в сторону от опасного места.

Если на ваших глазах человек провалился под лед, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Приближаться к полынье нужно только ползком.

Лучше подложить под себя какой-либо деревянный предмет (доску, лыжи, палки) для увеличения площади опоры. Бросать тонущему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и др. нужно за 3−4 метра от полыньи.

Если неподалеку оказалось несколько человек, надо лечь на лед цепочкой и, держа друг друга за ноги, продвигаться к пролому во льду.

При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Старайтесь наваливаться и опираться на край полыньи не ладонями, а всей рукой и затем — верхней половиной туловища, захватывая наибольшую часть льда. Постарайтесь забросить ногу на лед, а потом ползти, переворачиваясь.