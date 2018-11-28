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В Кировском сквере Тулы появится амфитеатр

В Кировском сквере Тулы появится амфитеатр

Работы по благоустройству общественных пространств пройдут в следующем году в рамках муниципальной программы.

В городском управлении по благоустройству состоялось совещание по вопросам ремонта объектов в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова ведется разработка проектов благоустройства общественных пространств: на площади перед Главпочтамтом и в Кировском сквере.

У Главпочтамта будет учтен местный колорит – художники с картинами останутся на своем месте. На здании «Ростелекома» планируется сделать архитектурную подсветку. Также будут переделаны торговые павильоны и вход в подземный переход.

В Кировском сквере появится зона тишины с измененным рельефом, игровая зона с детским и спортивным оборудованием, фонтан и амфитеатр. Кроме того, на общественных пространствах пройдут работы по озеленению. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +1
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