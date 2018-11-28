Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ

Выездные консультации пройдут во вторник, 4 декабря, в шести муниципалитетах региона.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проведёт очередное бесплатное консультирование граждан в МФЦ. Оно состоится в следующий вторник, 4 декабря, с 10 до 18 часов.

Если вы приобрели некачественный товар, вам оказали услугу с нарушением условий договора, не поставили вовремя оплаченный товар или иным образом нарушили ваши потребительские права, получить консультации специалистов можно по следующим адресам:

г. Тула, проспект Ленина, д 63,

г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,

г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,

г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,

г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,

г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.

Сотрудники Управления разъяснят основные положения потребительского законодательства и, при необходимости, помогут составить претензию в адрес продавца, либо проект искового заявления.