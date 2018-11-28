Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ
Выездные консультации пройдут во вторник, 4 декабря, в шести муниципалитетах региона.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области проведёт очередное бесплатное консультирование граждан в МФЦ. Оно состоится в следующий вторник, 4 декабря, с 10 до 18 часов.
Если вы приобрели некачественный товар, вам оказали услугу с нарушением условий договора, не поставили вовремя оплаченный товар или иным образом нарушили ваши потребительские права, получить консультации специалистов можно по следующим адресам:
- г. Тула, проспект Ленина, д 63,
- г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,
- г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.
Сотрудники Управления разъяснят основные положения потребительского законодательства и, при необходимости, помогут составить претензию в адрес продавца, либо проект искового заявления.
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