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Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ

Выездные консультации пройдут во вторник, 4 декабря, в шести муниципалитетах региона.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проведёт очередное бесплатное консультирование граждан в МФЦ. Оно состоится в следующий вторник, 4 декабря, с 10 до 18 часов.

Если вы приобрели некачественный товар, вам оказали услугу с нарушением условий договора, не поставили вовремя оплаченный товар или иным образом нарушили ваши потребительские права, получить консультации специалистов можно по следующим адресам:

  • г. Тула, проспект Ленина, д 63,
  • г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,
  • г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.

Сотрудники Управления разъяснят основные положения потребительского законодательства и, при необходимости, помогут составить претензию в адрес продавца, либо проект искового заявления.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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