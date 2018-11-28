новости
новости
Регистрация
Рост подростковой преступности в Тульской области: Кто виноват и что делать?
Фото Дмитрия Дзюбина

Рост подростковой преступности в Тульской области: Кто виноват и что делать?

Именно этой теме был посвящен Пятый открытый форум прокуратуры Тульской области, который состоялся сегодня в региональном центре.

За десять месяцев 2018 года в Тульской области количество преступлений, в которых участвовали несовершеннолетние, увеличилось почти на 14%.  Их удельный вес от всех раскрытых преступлений составляет 4,4%. Статистика малоприятная, особенно на фоне ее снижения на протяжении последних нескольких лет. 
 
Прокурор области Роман Прасков:

Роман Прасков

– Непосредственно несовершеннолетними совершено 194 преступления, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. На фоне растущего количества преступлений с участием подростков очевидно, что факты вовлечения детей, не достигших 18 лет, в преступную деятельность недостаточно оцениваются с точки зрения уголовного  права. Например, виновные в продаже спиртных напитков подросткам привлечены к ответственности только по каждому пятому правонарушению.
 
Среди 194 преступлений – 2 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 29 фактов мошенничества, 5 разбоев, 19 угонов, 3 случая умышленного повреждения имущества и 168 краж. 80% преступлений были совершены совместно с взрослыми.
 
 
Особый рост замечен в Привокзальном и Зареченском округах Тулы, в Суворовском, Алексинском, Донском Киреевском, Узловском и других районах области.
 
Роман Прасков рассказал, что прокурорские проверки выявили недоработки всех органов системы профилактики: полиции, образования, здравоохранения, соцзащиты.
 
Выявлено почти 1200 нарушений в деятельности органов профилактики. По данным фактам внесено 275 представлений, по результатам рассмотрения которых 289 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Что же толкает детей на совершение преступлений? На этот вопрос в числе первых дал ответ заместитель прокурора области Дмитрий Митин. По его мнению, в большинстве случаев несовершеннолетние совершают преступления и правонарушения, находясь вне контроля, самовольно уходя из дома.
 

Дмитрий Митин

– В 2018 году из семей и учреждений для несовершеннолетних уходили более 300 подростков. Однако после установления их местонахождения органами системы профилактики не всегда выясняются причины самовольных уходов, не анализируется психологический климат в семье, окружение несовершеннолетних и степень влияния этих лиц на несовершеннолетнего, не устанавливается, имело ли место насилие в отношении него.
 
Также он подчеркнул, что недостаточно внимания уделяется случаям, когда подросток находится в состоянии алкогольного опьянения.
 
– Очень сложно представить подростка, который выпивает в одиночку. Как правило они собираются группами, им же обязательно нужны зрители и компания, – сказал заместитель прокурора области. – При выявлении фактов употребления алкоголя детьми, полиция должна подключаться к проверке обстоятельств: где был приобретен алкоголь, где происходило распитие и т.д. Полиция не должна ориентироваться на показатели прошлого года, а действовать, исходя из реалий сегодняшнего дня. 
 
Именно старшеклассники – группа повышенного риска, которых проще всего вовлечь в преступную и протестную деятельность. По мнению Дмитрия Митина, прекрасным средством профилактики подростковой преступности может стать вовлечение детей на занятия в центры дополнительного образования и к труду.
 
– Необходимо проработать вопрос о ежегодном квотировании рабочих мест для несовершеннолетних. Кроме этого предлагаю подготовить и внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроекта, упрощающего процесс трудоустройства подростков в летнее время. Сейчас, чтобы их официально устроили на работу, необходимо предоставить справку из УМВД об отсутствии судимости, – пояснил Дмитрий Митин.
 
 
Заместитель председателя правительства – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области Марина Левина отметила, что в борьбе за снижение количества преступлений, совершенных с участием подростков должны участвовать не только государственные учреждения системы профилактики, но прежде всего семья, в которой живет ребенок. 
 
 
 
 
Для защиты детей от воздействия негативного контента, распространенного в социальных сетях, в Тульской области сейчас разрабатывается так называемый «Цифровой защитник ребенка». По словам Марины Левиной, он будет способен оградить юных пользователей интернета от вредоносной информации. Сейчас анализируется законодательная база, в рамках которой будет работать эта система.
 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:
 

Наталия Зыкова

– Да, проблема есть и ее нельзя замалчивать. На сегодняшний день стало больше детей 12-13 лет, которые умышленно причинили другим вред здоровью или смерть. в отношении несовершеннолетних возбуждено 102 уголовных дела.
 
Она отметила, что если ориентироваться только на статистику, то 2000 человек, состоящих на учете комиссии ПДН – это не так много относительно всего детского населения Тульской области (240 тысяч человек). Однако за каждый цифрой здесь стоит конкретный ребенок, который только встал на путь исправления и ему важно помочь в этом.
 
– В работе с такими детьми нельзя найти универсальное решение, – подчеркнула Наталия Зыкова. –  В каждом случае она должна строиться с учетом индивидуальных особенностей, нужно выяснять причины, которые толкнули ребенка на совершение противоправного деяния, учитывать условия проживания и т. д. Только потом уже принимать решение о том, каким образом ему помочь. Очень важна система наставничества, когда подросток прикрепляется к старшему товарищу, который может стать для него примером и образцом для подражания.
 
В качестве наглядного примера, демонстрирующего, что выяснение причины и работы по ее устранению помогает полностью свести проблему с правонарушением со стороны подростков на нет. Наталия Зыкова рассказала про старшеклассника, который уже четыре года состоит на учете комиссии ПДН. Оказалось, перед тем, как парень связался с плохой компанией, он поругался с мамой. Мама его страдает бытовым пьянством, что расстраивало молодого человека и стало причиной ссоры. Была проведена работа с мамой и в итоге удалось наладить взаимоотношения в семье. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области подчеркнула, что негативный контент, размещенный в социальных сетях, крайне пагубно влияет на несформированное создание подростков.
 
– Родители и педагоги недостаточно информированы о том, что происходит в социальных сетях, с кем они общаются и что смотрят. У подростков сложился свой интернет-язык, который зачастую непонятен взрослым. В связи с этим необходимо повышать грамотность педагогов и родителей в этом вопросе, чтобы они могли проводить профилактическую работу, – подчеркнула она. 
 
 
Наталия Зыкова предложила также инициировать внесение поправок в ФЗ № 436 и ввести на законодательном уровне запрет на продажу лицам, не достигшим 18 лет, компьютерных игр, в которых имеются сцены жестокости и насилия.
 
Заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева согласилась, что систему профилактики правонарушений среди подростков нельзя замыкать только на образовательных организациях. Необходимо обращать внимание на каждого ребенка, который оказался в поле зрения комиссии ПДН.
 
Алевтина Шевелева

Алевтина Шевелева

– В образовательных учреждениях ведётся систематическая работа по учету семей и подростков в сложной ситуации. В последние годы сократилось число уходов детей из круглосуточных учреждений, но зарегистрирован рост уходов детей из семей. Необходимо понимать, где ребёнок находится не только во время учёбы, но и после уроков, и в выходные. Важно, чтобы больше детей были вовлечены в систему дополнительного образования. В школах проводится анонимное тестирование, показывающее не только склонность к употреблению наркотиков, но и к депрессивным состояниям. Такая форма профилактической работы показывает, несмотря на анонимность, общий уровень тревожности по образовательной организации. К сожалению, многие отказываются от прохождения теста. Необходимо работать над тем, чтобы родители и дети понимали значимость анонимных исследований.
 
В продолжении темы интернет-безопасности детей Алевтина Шевелева отметила, что в связи с регулярной блокировкой Роскомнадзором вредоносных сайтов и групп в соцсетях, негативный контент начал распространяться уже не публично, а внутри участников сообществ – в чатах и переписке. Чтобы вести борьбу с ним, необходимо полностью погружаться в эту среду. Именно поэтому в Тульской области появились так называемые «кибер-дружинники». Это ребята, которые не имеют профессионального образования, но достаточно хорошо знакомы с современными соцсетями и способны помочь в поиске негативного контента. 
 
Заместитель начальника полиции по охране общественного правопорядка УМВД России по Тульской области Максим Кузнецов добавил, что в на сегодняшний день заблокировано  126 сайтов, которые склоняли подростков к суициду или пропагандировали агрессивное поведение. на контроле находятся 343 подростка, которые состояли в соцсетях в подобных группах.
 
Последним на форуме выступал Председатель комиссии по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты тульской области Анатолий Седухин. Он был краток:
 

Анатолий Седухин

– Профилактика правонарушений должны заниматься не столько правоохранительные органы, задача которых больше все же правоприменительная практика, сколько остальные ответственные за это учреждения и ведомства. Но самое важное, что необходимо воспитать в детях – это осуждение тех, кто совершил преступление. Опросы показывают, что современные дети далеко не всегда осуждают преступников, а иногда даже сочувствуют им. Важно, чтобы подростки поняли, что преступление – это поступок, достойный лишь осуждения. 
 
Итоги форума будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, ответственными учреждениями и ведомствами.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
рост подростковой преступности
Место
ТулаТульская область
Прочее
прокуратурафорум

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ
Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют посетителей тульских МФЦ
Рейд в Туле: МЧС наведались к любителям зимней рыбалки
Рейд в Туле: МЧС наведались к любителям зимней рыбалки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.