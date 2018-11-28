Рост подростковой преступности в Тульской области: Кто виноват и что делать?

Фото Дмитрия Дзюбина

Именно этой теме был посвящен Пятый открытый форум прокуратуры Тульской области, который состоялся сегодня в региональном центре.

За десять месяцев 2018 года в Тульской области количество преступлений, в которых участвовали несовершеннолетние, увеличилось почти на 14%. Их удельный вес от всех раскрытых преступлений составляет 4,4%. Статистика малоприятная, особенно на фоне ее снижения на протяжении последних нескольких лет.

Прокурор области Роман Прасков:

Роман Прасков – Непосредственно несовершеннолетними совершено 194 преступления, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. На фоне растущего количества преступлений с участием подростков очевидно, что факты вовлечения детей, не достигших 18 лет, в преступную деятельность недостаточно оцениваются с точки зрения уголовного права. Например, виновные в продаже спиртных напитков подросткам привлечены к ответственности только по каждому пятому правонарушению.

Среди 194 преступлений – 2 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 29 фактов мошенничества, 5 разбоев, 19 угонов, 3 случая умышленного повреждения имущества и 168 краж. 80% преступлений были совершены совместно с взрослыми. Особый рост замечен в Привокзальном и Зареченском округах Тулы, в Суворовском, Алексинском, Донском Киреевском, Узловском и других районах области.

Роман Прасков рассказал, что прокурорские проверки выявили недоработки всех органов системы профилактики: полиции, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Выявлено почти 1200 нарушений в деятельности органов профилактики. По данным фактам внесено 275 представлений, по результатам рассмотрения которых 289 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что же толкает детей на совершение преступлений? На этот вопрос в числе первых дал ответ заместитель прокурора области Дмитрий Митин. По его мнению, в большинстве случаев несовершеннолетние совершают преступления и правонарушения, находясь вне контроля, самовольно уходя из дома.

Дмитрий Митин – В 2018 году из семей и учреждений для несовершеннолетних уходили более 300 подростков. Однако после установления их местонахождения органами системы профилактики не всегда выясняются причины самовольных уходов, не анализируется психологический климат в семье, окружение несовершеннолетних и степень влияния этих лиц на несовершеннолетнего, не устанавливается, имело ли место насилие в отношении него.

Также он подчеркнул, что недостаточно внимания уделяется случаям, когда подросток находится в состоянии алкогольного опьянения.

– Очень сложно представить подростка, который выпивает в одиночку. Как правило они собираются группами, им же обязательно нужны зрители и компания, – сказал заместитель прокурора области. – При выявлении фактов употребления алкоголя детьми, полиция должна подключаться к проверке обстоятельств: где был приобретен алкоголь, где происходило распитие и т.д. Полиция не должна ориентироваться на показатели прошлого года, а действовать, исходя из реалий сегодняшнего дня.

Именно старшеклассники – группа повышенного риска, которых проще всего вовлечь в преступную и протестную деятельность. По мнению Дмитрия Митина, прекрасным средством профилактики подростковой преступности может стать вовлечение детей на занятия в центры дополнительного образования и к труду.

– Необходимо проработать вопрос о ежегодном квотировании рабочих мест для несовершеннолетних. Кроме этого предлагаю подготовить и внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроекта, упрощающего процесс трудоустройства подростков в летнее время. Сейчас, чтобы их официально устроили на работу, необходимо предоставить справку из УМВД об отсутствии судимости, – пояснил Дмитрий Митин.

Заместитель председателя правительства – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области Марина Левина отметила, что в борьбе за снижение количества преступлений, совершенных с участием подростков должны участвовать не только государственные учреждения системы профилактики, но прежде всего семья, в которой живет ребенок.

Для защиты детей от воздействия негативного контента, распространенного в социальных сетях, в Тульской области сейчас разрабатывается так называемый «Цифровой защитник ребенка». По словам Марины Левиной, он будет способен оградить юных пользователей интернета от вредоносной информации. Сейчас анализируется законодательная база, в рамках которой будет работать эта система.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

Наталия Зыкова – Да, проблема есть и ее нельзя замалчивать. На сегодняшний день стало больше детей 12-13 лет, которые умышленно причинили другим вред здоровью или смерть. в отношении несовершеннолетних возбуждено 102 уголовных дела.

Она отметила, что если ориентироваться только на статистику, то 2000 человек, состоящих на учете комиссии ПДН – это не так много относительно всего детского населения Тульской области (240 тысяч человек). Однако за каждый цифрой здесь стоит конкретный ребенок, который только встал на путь исправления и ему важно помочь в этом.

– В работе с такими детьми нельзя найти универсальное решение, – подчеркнула Наталия Зыкова. – В каждом случае она должна строиться с учетом индивидуальных особенностей, нужно выяснять причины, которые толкнули ребенка на совершение противоправного деяния, учитывать условия проживания и т. д. Только потом уже принимать решение о том, каким образом ему помочь. Очень важна система наставничества, когда подросток прикрепляется к старшему товарищу, который может стать для него примером и образцом для подражания.

В качестве наглядного примера, демонстрирующего, что выяснение причины и работы по ее устранению помогает полностью свести проблему с правонарушением со стороны подростков на нет. Наталия Зыкова рассказала про старшеклассника, который уже четыре года состоит на учете комиссии ПДН. Оказалось, перед тем, как парень связался с плохой компанией, он поругался с мамой. Мама его страдает бытовым пьянством, что расстраивало молодого человека и стало причиной ссоры. Была проведена работа с мамой и в итоге удалось наладить взаимоотношения в семье.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области подчеркнула, что негативный контент, размещенный в социальных сетях, крайне пагубно влияет на несформированное создание подростков.

– Родители и педагоги недостаточно информированы о том, что происходит в социальных сетях, с кем они общаются и что смотрят. У подростков сложился свой интернет-язык, который зачастую непонятен взрослым. В связи с этим необходимо повышать грамотность педагогов и родителей в этом вопросе, чтобы они могли проводить профилактическую работу, – подчеркнула она.

Наталия Зыкова предложила также инициировать внесение поправок в ФЗ № 436 и ввести на законодательном уровне запрет на продажу лицам, не достигшим 18 лет, компьютерных игр, в которых имеются сцены жестокости и насилия.

Заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева согласилась, что систему профилактики правонарушений среди подростков нельзя замыкать только на образовательных организациях. Необходимо обращать внимание на каждого ребенка, который оказался в поле зрения комиссии ПДН.

Алевтина Шевелева – В образовательных учреждениях ведётся систематическая работа по учету семей и подростков в сложной ситуации. В последние годы сократилось число уходов детей из круглосуточных учреждений, но зарегистрирован рост уходов детей из семей. Необходимо понимать, где ребёнок находится не только во время учёбы, но и после уроков, и в выходные. Важно, чтобы больше детей были вовлечены в систему дополнительного образования. В школах проводится анонимное тестирование, показывающее не только склонность к употреблению наркотиков, но и к депрессивным состояниям. Такая форма профилактической работы показывает, несмотря на анонимность, общий уровень тревожности по образовательной организации. К сожалению, многие отказываются от прохождения теста. Необходимо работать над тем, чтобы родители и дети понимали значимость анонимных исследований.

В продолжении темы интернет-безопасности детей Алевтина Шевелева отметила, что в связи с регулярной блокировкой Роскомнадзором вредоносных сайтов и групп в соцсетях, негативный контент начал распространяться уже не публично, а внутри участников сообществ – в чатах и переписке. Чтобы вести борьбу с ним, необходимо полностью погружаться в эту среду. Именно поэтому в Тульской области появились так называемые «кибер-дружинники». Это ребята, которые не имеют профессионального образования, но достаточно хорошо знакомы с современными соцсетями и способны помочь в поиске негативного контента.

Заместитель начальника полиции по охране общественного правопорядка УМВД России по Тульской области Максим Кузнецов добавил, что в на сегодняшний день заблокировано 126 сайтов, которые склоняли подростков к суициду или пропагандировали агрессивное поведение. на контроле находятся 343 подростка, которые состояли в соцсетях в подобных группах.

Последним на форуме выступал Председатель комиссии по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты тульской области Анатолий Седухин. Он был краток:

Анатолий Седухин – Профилактика правонарушений должны заниматься не столько правоохранительные органы, задача которых больше все же правоприменительная практика, сколько остальные ответственные за это учреждения и ведомства. Но самое важное, что необходимо воспитать в детях – это осуждение тех, кто совершил преступление. Опросы показывают, что современные дети далеко не всегда осуждают преступников, а иногда даже сочувствуют им. Важно, чтобы подростки поняли, что преступление – это поступок, достойный лишь осуждения.