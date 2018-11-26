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Туляки жалуются на грубость таксистов и завышенную плату за проезд
Фото из архива Myslo.

Туляки жалуются на грубость таксистов и завышенную плату за проезд

На горячую линию Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга за неделю обратились 49 туляков.

В Тульской области работает горячая линия по услугам такси и каршеринга, организованная региональным управлением Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области». С 5 по 19 ноября за консультацией к специалистам ведомств обратились 49 туляков.

Большая часть вопросов касалась требований к перевозке детей, прав потребителей, если такси опоздало или не приехало, общих правил оказания услуг перевозки, отдельных аспектов деятельности агрегаторов, оказывающих услуги вызова такси через интернет.

Также туляки жаловались на грубость водителей и завышенную плату за проезд.

Получить консультацию жители региона могут по телефону 8 (4872) 55-55-50.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:41 0
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Тульская область

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