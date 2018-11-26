Туляки жалуются на грубость таксистов и завышенную плату за проезд

В Тульской области работает горячая линия по услугам такси и каршеринга, организованная региональным управлением Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области». С 5 по 19 ноября за консультацией к специалистам ведомств обратились 49 туляков.

Большая часть вопросов касалась требований к перевозке детей, прав потребителей, если такси опоздало или не приехало, общих правил оказания услуг перевозки, отдельных аспектов деятельности агрегаторов, оказывающих услуги вызова такси через интернет.

Также туляки жаловались на грубость водителей и завышенную плату за проезд.