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Тульские каратисты успешно выступили на крупных соревнованиях

Тульские каратисты успешно выступили на крупных соревнованиях

Наши спортсмены завоевали девять медалей.

23 и 24 ноября в Москве прошли чемпионат и первенство России, а также международные соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»). В турнирах приняли участие около 800 спортсменов.

Сборная команда Тульской области привезла с соревнований девять медалей: золото, четыре серебра и четыре бронзы.

Лучший результат в Москве показали Максим Полохин и Максим Авдошин. В чемпионате России Полохин стал вторым в категории мужчины до 80 кг, уступив в финальном поединке ежегодному фавориту из Воронежа Артему Кожокину, в международных соревнованиях Максим оказался на третьем месте. Кроме того, выступление по юниорам в том же весе принесло ему еще одну бронзу.

Максим Авдошин удостоился высшей награды, выступая на международных соревнованиях (1 место в категории мужчины до 75 кг). Уверенно одержал победу над двумя спортсменами из Италии и в виду явного преимущества в полуфинальных и финальных поединках победил еще двух соотечественников. В чемпионате России Максим стал третьим в той же весовой категории.

Максим Полохин и Максим Авдошин выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

На первенстве России серебряными призерами стали Анастасия Борисова (девушки 16-17 лет, 60 кг) и Руслан Черевань (юноши 16-17 лет, свыше 70 кг).

Валиаддин Зейналов завоевал второе место на международных соревнованиях, победив спортсмена с Мальты в полуфинале и уступив российскому спортсмену в финале. Выступление в первенстве России принесло ему бронзу (юноши 14-15 лет до 65 кг).

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Элмана Сафарова и Василия Стрекалова.

Президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области, главный тренер региональной сборной Антон Кондратьев:

– Высоко оцениваю выступление нашей команды на этом чемпионате страны. Ребята – молодцы, выложились на 100 процентов. Теперь необходимо готовиться к чемпионату Европы, который пройдет весной. Особенно радует выполнение мастеров спорта. В этом году данный норматив выполнили трое спортсменов: Полохин и Авдошин сейчас, а месяцем ранее — Константин Чуркин по итогам Всероссийских соревнований в Рязани. Кроме того, в начале текущего года звание МС было присвоено нашей спортсменке Марии Ворониной. Очень хорошая динамика развития в этом году. Будем работать дальше и добиваться следующих высот.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +4
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