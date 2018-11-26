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Под Тулой разбился водитель «семерки»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой разбился водитель «семерки»

Мужчина ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

25 ноября в 8.00 в с. Ржаво Щёкинского района 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-321074, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево по ходу движения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами. В текущем году мужчина был осужден по статье 264.1 УК РФ (за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +4
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