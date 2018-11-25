Блогеры предложили объединить в Туле остановки «ул. Каминского» и «пл. Ленина»

Свое предложение они высказали на встрече с главой администрации Тулы Евгением Авиловым.

Встреча Евгения Авилова с блогерами Тулы состоялась 24 ноября. Участники мероприятия в ходе объезда города обратили внимание главы администрации на остановки общественного транспорта «улица Каминского» и «площадь Ленина», предложив, объединить их в одну.

По их мнению, это позволит разгрузить движение транспорта в районе поворота с улицы Советской.

Евгений Авилов согласился с предложением и поручил заместителю главы администрации Тулы – начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину проработать этот вопрос.