В тульской колонии обвенчались уголовник и заведующая детсадом

Фото из архива героев публикации.

Обменяться кольцами под конвоем, а медовый месяц провести в комнате для свиданий, сократив его до трёх дней. Свадьбой мечты такое не назовешь, однако желающих — хоть отбавляй.



Оригинал материала: https://59.ru/text/gorod/65451051/

Обменяться кольцами под конвоем, а медовый месяц провести в комнате для свиданий, сократив его до трёх дней. Свадьбой мечты такое не назовешь, однако желающих — хоть отбавляй.



Оригинал материала: https://59.ru/text/gorod/65451051/

Она — успешный предприниматель и заведующая детским садом, он — отбывает наказание за разбой в колонии №7 Тульской области. «Семёрка» — это мужская колония строгого режима в Щекинском районе, здесь отбывают срок те, кто уже был приговорен к лишению свободы два раза и более.

Они познакомились в тот момент, когда Александр уже был в колонии. Сейчас мужчина всё еще за решеткой, но это не мешает влюбленным: пара не только законно зарегистрировала свои отношения, но и обвенчалась в местном храме.

– Муж моей школьной подруги отбывает наказание в этой колонии, — начала рассказ Светлана. — Как-то она попросила довезти ее на краткосрочное свидание с мужем. Оно длится три часа, и, чтобы я не скучала в машине, подруга предложила мне пообщаться с молодым человеком. Я испугалась и отказалась категорически. Но потом она всё же уговорила меня, показала рисунок ангела, который Саша нарисовал. И мое сердце дрогнуло. Тогда я даже не могла представить, что встреча окажется для нас судьбоносной.

28 марта молодые люди впервые увиделись и, по их словам, сразу поняли, что говорят на одном языке.

– Света поразила меня своими необыкновенно красивыми глазами, общением, простотой. Мы сразу сошлись на духовном уровне, — рассказывает Саша. — Мы оба верующие люди, поэтому понимаем друг друга и смотрим в одном направлении. Да, у нас позади разные жизненные ситуации, но нас объединила вера и любовь.

Как же так, спросите вы, он же неоднократно судим, причем за тяжкое преступление, – почему это не напугало женщину? У Светланы на этот счет мнение свое:

– Я вижу, что колония действительно исправляет. Саша много работает и физически, и морально. Сейчас у нас с ним одинаковые жизненные ценности, мы православные люди, и главное для нас — это семья.

После первого свидания Светлана и Александр стали писать друг другу письма. Это традиционная форма общения между сидельцем и кем-то «с воли»: другие средства связи осужденным недоступны.

– Для меня было открытием, сколько можно сказать в письмах. В век суеты и соцсетей только на бумаге можно показать свои истинные чувства, излить душу, — говорит Светлана.

И уже в мае Александр предложил Светлане руку и сердце. А 13 июня 2018 года они расписались. Ни пышного платья, ни свидетелей, ни друзей: выездная регистрация в стенах колонии.

– Но я ни капли не жалею. У нас с Сашей такие отношения, что не хотелось их делить ни с кем, — рассказывает Светлана.

Сразу же после росписи влюбленные решили закрепить свой брак на небесах. 24 сентября у них состоялось венчание в храме на территории колонии.

– Нам это было необходимо, поэтому мы даже не раздумывали. Я поговорил с батюшкой, который служит в нашем храме, а он уже ходатайствовал перед руководством колонии, чтобы нам дали разрешение на проведение обряда, — говорит Александр. — Церемония проходила без посторонних. Всё было очень красиво!

Александр пробыл в колонии уже 4,5 года, и срок его заключения закончится только через полтора года. Влюбленные могут видеться на долгосрочных свиданиях раз в четыре месяца. Во время этих свиданий они три дня живут в специальных комнатах в колонии.

Светлана уже готовит почву для возвращения любимого мужа:

– Александр из Ясногорска, а я из Коломны. Мы решили, что в дальнейшем будем жить в Туле. Сейчас я работаю заведующей детским садом и держу сеть спортивных школ для детей. Думаю, что продолжу свое дело в Туле, уже веду переговоры по этому поводу. С нами переедет и мой 8-летний сын. Мои родные приняли мой выбор. Я верю, что мы будем дружной и счастливой семьей.

А вот что говорит сам Александр:

– До встречи со Светой я был в тупике, внутренне разрушен. Я просил Господа, чтобы он подарил мне семью. То, что в моей жизни появился любимый человек, — настоящее чудо. Я до сих пор не могу поверить, как мне повезло. Сейчас главное наше стремление — быть вместе. А еще мы очень хотим детей! Наш пример — доказательство, что свою судьбу можно встретить где угодно.

Комментарий психолога

Психолог Анжела Харитонова:

Анжела Харитонова – К сожалению, в 40 лет многие женщины разочаровываются в мужчинах и в семейных отношениях. И дело тут не только в наших мужчинах, конечно. В первую очередь, это низкая самооценка женщины. Вследствие этого она привлекает мужчин, которые не дотягивают до ее планки. А потом уже разочаровывается, эмоционально выгорает от неудачных отношений. Выйти замуж второй раз удачно – это тоже непростая задача. Мужчины, ее ровесники и чуть старше, 40-50 лет, уже тоже разведённые и эмоционально выгоревшие. Поэтому происходит взаимное разочарование.

– Но ведь мечта, вера в сказку всё равно где-то глубоко живут в душе женщины, — продолжает Анжела. — А ещё многие женщины очень любят спасать и жалеть мужчин, им кажется, что такие мужчины будут потом преданы им и благодарны до конца жизни. Да и собственная самооценка у спасительницы повышается. Но, к сожалению, опыт показывает, что надежды таких спасительниц далеко не всегда оправдываются.

почему так происходит?

По некоторым данным, в российских колониях за решеткой ежегодно заключается более 12 тысяч брачных союзов. В основном свадьбы происходят в мужских колониях.

Сотрудники колоний говорят, что чаще всего «свадебная инициатива» исходит именно от сидельцев-мужчин. Они пишут с зоны трогательные письма, открывают в себе таланты художников и резчиков по дереву, пишут стихи.

По мнению психологов, женщин может толкнуть на такой союз психология жертвы, низкая самооценка, неудачи в предыдущих отношениях и, как следствие, огромное количество нерастраченной ласки и любви. Другие дамы пытаются таким образом «спасти» посылающего сигналы SOS свободного мужчину – такой уж психотип... Третьи ищут ярких ощущений от истосковавшегося по женщине сидельца. Четвертых вообще всегда тянуло к плохим парням. Прогнозы у таких союзов, прямо скажем, не обнадеживающие. Но чего на свете не бывает? В жизни всегда есть место любви, и недооценивать это нельзя.