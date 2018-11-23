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Волейболистки «Тулицы-2» приглашают болельщиков на домашние матчи
Фото: vk.com/vc_tulitsa

Волейболистки «Тулицы-2» приглашают болельщиков на домашние матчи

Заключительные игры первого круга Чемпионата России состоятся в спорткомплексе «Новое поколение».

На этих выходных в Туле пройдут матчи IX тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Тулица-2» на своей площадке примет команду «Искра-АМОНД-2» из Самары. 

После 8 туров регулярного первенства наша молодежка с девятью победами в 16 играх занимает пятое место в турнирной таблице. «Искра-АМОНД-2» расположилась на второй строке – у них 14 побед.

Матчи состоятся 24 и 25 ноября в СК «Новое поколение» на улице Металлургов в 17.00 и 12.00 соответственно.

Приходите поддержать наших волейболисток. Вход свободный! Для тех, кто не сможет прийти, будет организована онлайн-трансляция на YouTube-канале клуба.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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