Волейболистки «Тулицы-2» приглашают болельщиков на домашние матчи

Фото: vk.com/vc_tulitsa

На этих выходных в Туле пройдут матчи IX тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Тулица-2» на своей площадке примет команду «Искра-АМОНД-2» из Самары.

После 8 туров регулярного первенства наша молодежка с девятью победами в 16 играх занимает пятое место в турнирной таблице. «Искра-АМОНД-2» расположилась на второй строке – у них 14 побед.

Матчи состоятся 24 и 25 ноября в СК «Новое поколение» на улице Металлургов в 17.00 и 12.00 соответственно.

Приходите поддержать наших волейболисток. Вход свободный! Для тех, кто не сможет прийти, будет организована онлайн-трансляция на YouTube-канале клуба.