Как тулякам не попасть в сети «чёрных кредиторов»: инструкция Центробанка

О том, кто такие нелегальные кредиторы и чем они опасны, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

«Черные кредиторы» – это компании, у которых нет разрешения и лицензии на кредитную деятельность. При этом они выдают людям деньги под проценты, используя несколько распространенных схем, с помощью которых обманывают доверчивых клиентов.

У потенциальной жертвы могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив.

Другая опасность: клиент приносит в организацию пакет документов для получения кредита. Если они попали к мошенникам, то от имени жертвы могут взять кредит, о котором должник узнает нескоро.

За первую половину 2018 года Банк России выявил 1890 организаций, не имеющих лицензии на осуществление кредитной деятельности.

Кроме того, мошенники могут попросить данные банковских карт, включая CVC-коды, пин-коды, и обнулить все ваши счета. Лже-кредиторы могут подменить договор и дать на подпись документ, где, например, не указан срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день.

Некоторые люди сознательно идут к черным кредиторам, потому что в легальной организации в займе им отказали. Как минимум, их ждёт серьёзная переплата из-за высоких процентов. Но ещё хуже, если клиент не сможет вовремя вернуть долг – в такой ситуации мало шансов договориться с мошенниками.

Легальные кредиторы могут пойти навстречу проблемным должникам и изменить условия обслуживания долга. «Черный кредитор» решает такие проблемы не совсем законными и безопасными способами. Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, всегда проверяйте, есть ли компания в реестре Банка России.

Не реагируйте на чересчур привлекательные предложения, читайте договор до его подписания. Если вы столкнулись с «черными кредиторами», обратитесь в Банк России и правоохранительные органы.