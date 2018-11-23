Тулячка, организовавшая разбойное нападение на дом своего отца, проведёт 8,5 лет в колонии

Её сообщники также осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение нескольких преступлений.

Приговором Привокзального районного суда Тулы житель Нижегородской области 27-летний Александр Д. и не имеющий регистрации на территории РФ, ранее судимый 39-летний Александр О. признаны виновными в незаконном хранении оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем смерть. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Этим же приговором 28-летняя тулячка Маргарита Ш. признана виновной в разбойном нападении с применением насилия в составе организованной группы.

Установлено, что 24 октября 2015 года в Нижнем Новгороде сообщники проникли в дом своего знакомого С., напали на семью мужчины и, угрожая пистолетом ТТ, похитили имущество на общую сумму 535 тысяч рублей, а также угнали грузовой фургон, который позже бросили на улице.

Позже, 15 декабря 2015 года в Туле они напали на семью отца Маргариты Ш., состоящую из девяти человек, среди которых двое детей. Вооруженных преступников впустила в дом сама Маргарита Ш. – она подсыпала своим родственникам в еду снотворное. Чтобы получить деньги, злоумышленники жестоко избили потерпевших – одна из женщин через три недели скончалась в больнице. Из дома разбойники вынесли имущество на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Суд приговорил преступников к 18,5 и 19 годам и трем месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима. Маргарита Ш. проведёт в колонии общего режима 8,5 лет. Также преступники должны возместить ущерб потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.