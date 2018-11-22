В Тульской области построят новый мусорный полигон

Также будут рекультивированы уже отработавшие свой ресурс утилизационные площадки.

На заседании правительства Тульской области обсудили вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2021 года запланировано открытие новых полигонов и рекультивация уже отработавших свой ресурс мусорных площадок.

Заместитель министра – директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин сообщил, что в Туле предусмотрено строительство нового современного полигона.

Кроме того, объект обработки, утилизации и размещения отходов появится в Узловском районе. Действующий тульский полигон практически исчерпал лимиты использования и необходимо проработать вопрос его закрытия.

Строить новый полигон в Туле будет региональный оператор – ООО «Хартия». Компания уже получила разрешение на проведение работ и в декабре приступит к строительству. Первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года.

Также «Хартия» планирует создать в Туле производственно-технический комплекс по обращению с коммунальными отходами во втором полугодии 2020 года.