В Тульском музее оружия состоялся кадетский бал

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В нём приняли участие около 200 человек – они танцевали полонез, вальс, кадриль и рок-н-ролл.

В Тульском государственном музее оружия прошёл региональный этап кадетского бала «Отчизны верные сыны», организованный Региональным центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе.

В мероприятии приняли участие около 200 воспитанников суворовских военных училищ, кадетских корпусов и кадетских классов из Тулы, Москвы, Калуги и Калужской области в возрасте от 12 до 17 лет.

Собравшихся приветствовала министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, бал состоялся уже в пятый раз, и в нём впервые приняли участие ребята из других регионов, а число участников за год увеличилось вдвое.

Конкурсная программа включала в себя 26 номеров. Ребята представили зрителям полонез, русский вальс, кадриль, рок-н-ролл и вальсовый котильон. В конце жюри определило лучшую пару, которая поедет на Всероссийский кадетский бал.