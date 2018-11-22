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В Тульском музее оружия состоялся кадетский бал
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульском музее оружия состоялся кадетский бал

В нём приняли участие около 200 человек – они танцевали полонез, вальс, кадриль и рок-н-ролл.

В Тульском государственном музее оружия прошёл региональный этап кадетского бала «Отчизны верные сыны», организованный Региональным центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе. 

В мероприятии приняли участие около 200 воспитанников суворовских военных училищ, кадетских корпусов и кадетских классов из Тулы, Москвы, Калуги и Калужской области в возрасте от 12 до 17 лет.

Собравшихся приветствовала министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, бал состоялся уже в пятый раз, и в нём впервые приняли участие ребята из других регионов, а число участников за год увеличилось вдвое.

Конкурсная программа включала в себя 26 номеров. Ребята представили зрителям полонез, русский вальс, кадриль, рок-н-ролл и вальсовый котильон. В конце жюри определило лучшую пару, которая поедет на Всероссийский кадетский бал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 0
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Юлия Вепринцева
Место
ТулаТульский музей оружия

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